Mama ist unmöglich Heute | HR | 06:10 - 06:35 Uhr | Comedyserie

Milli geht zum Ballett, findet das aber langweilig. Mama hatte ihr das prophezeit. Jetzt will Milli eine Streetball-Mannschaft an ihrer Schule gründen - der Direktor hält das für eine tolle Idee. Aber ohne Trainer kann er die Idee nicht verwirklichen. Seine Sportlehrer sind alle überlastet. Dann lässt sich Mama, die sich gar nicht für Sport interessiert, hinreißen und übernimmt die Mannschaft. Original-Titel: Mama ist unmöglich! Untertitel: Mama bleibt am Ball Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, D 1997 Regie: Renata Kaye Folge: 5 Schauspieler: Viktoria Voss Angelika Milster Großvater Henry Wolfgang Greese Milli Marie Luise Schramm Caroline Anne-Sophie Briest Gundula Wawczinek Karin Gregorek Alfred Wawczinek Eberhard Esche