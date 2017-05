Bei Sophia steht schon das nächste Rennen in Oulton Park auf dem Programm. Vor großer Kulisse liefert sich Sophia harte Rad an Rad Rennen, kann aber nicht ganz die Erfolge von Thruxton wiederholen. Michelle arbeitet im Rahmen ihres Praktikums in einer Druckerei. Eine Alternative zum professionellen Motorsport ist ihr besonders wichtig. Man weiß ja nie. Jannes trainiert mit seinem Fitnesstrainer.