Während der Beerdigung einer ungeliebten alten Dame machen die Verwandten eine grausame Entdeckung: Im Sarg der Toten befindet sich die unbekleidete Leiche des Bestatters Sam Mayson. Die Umstände dieses Todes erinnern Maura an einen ungelösten Mordfall in einem Nachbarbezirk. Eine unbekleidete Leiche war in ein offenes Grab geworfen worden, welches für das Mayson Bestattungsinstitut ausgehoben worden war. Da die Leiche vorher einbalsamiert wurde, gerät zunächst die Schwester des Toten, Kate Mayson, unter Verdacht. Als Nina in den Büchern des Bestattungsinstituts auf Ungereimtheiten stößt, überprüfen die Ermittler diverse Friedhöfe. Sie exhumieren mehrere Leichen und stoßen tatsächlich auf weitere, einbalsamierte Mordopfer...