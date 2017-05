Darauf dürfen sich die Zuschauer u.a. freuen: 'Reiner Meutsch - Vom Selfmade-Millionär zum fliegenden Engel!': Der Westerwälder Reiner Meutsch (61) hat alles. Durch das erfolgreiche Busunternehmen seines Vaters ist er millionenschwer. Er hätte ein Luxusleben führen können, doch Reiner Meutsch nimmt Anteil an der Welt und hilft Menschen an, denen es nicht gut geht. Bildung ist etwas Entscheidendes für ihn. Daher hat er mit seinen Millionen die Stiftung "FLY&HELP" gegründet. Als fliegender Engel reist er nun in Entwicklungsländer und lässt dort Schulen bauen. Mittlerweile hat er rund 150 Schulen für über 40.000 Kinder bauen lassen. Wird Reiner Meutsch die Nummer eins in 'Die 25 abgefahrensten Wegen, das Leben neu zu leben'? 'Vogel hilft Sam Bloom und ihrer Familie zurück ins Leben': Die Australierin Sam Bloom (44) lebte ein glückliches und aktives Leben mit ihrer Familie. Doch in einem Thailand-Urlaub ändert sich alles. Sam stürzte schwer und bricht sich den Rücken - sie ist seitdem querschnittsgelähmt und fällt in eine tiefe Depression. Sie fühlt sich nutzlos und die Familie leidet sehr. Doch dann bekommt die Familie tierischen Beistand. Sohn Noah findet im Garten eine verletzte Elster. Er nennt den Vogel 'Penguin'. Die Familie päppelt ihn liebevoll auf. Die Elster dankt es ihnen, wird kräftiger und kräftiger und wird ein fester Bestandteil der Familie. "Penguin" spielt mit den Kindern ist immer und überall dabei. Und ganz besonders Mutter Sam ist er ein besonderer Motivator. Denn auch Sam beginnt ihr Schicksal zu meistern und nimmt sich ein Beispiel an der verletzten Elster. Sie fährt wieder Auto, tritt in einem Kanuverein ein und gewinnt sogar Turniere. "Penguin" kam genau zur richtigen Zeit zu Familie Bloom! Wo landet diese unglaubliche Story im Ranking bei Sonja Zietlow? 'Tom möchte ein Hund sein': Tom (32) aus Hertfordshire in Großbritannien ist eigentlich ein ganz normaler Mann. Er arbeitet als Bühnentechniker im Theater. Doch abends, wenn er nachhause kommt, dann wird aus Tom Spot. Tom gehört der Community der "Human Pups" an. Er liebt es nicht nur sich als Hund zu verkleiden, sondern benimmt sich dann auch so. Er frisst aus einem Napf, er holt das Stöckchen und schläft in einem Körbchen. Und es gibt sogar Wettbewerbe. Tom wurde 2015 zum 'Mr. Puppy UK'. Welche Story belegt den ersten Platz? Und wer macht das Rennen? Sonja Zietlow gibt die Antwort. Neue Hingucker, neue Anekdoten und neue pikante Skandale: Auch die neuen Folgen sind randvoll mit unglaublichen Geschichten und außergewöhnlichen Highlights. Die Zuschauer dürfen sich auf die 25 aufregendsten, emotionalsten und verrücktesten Momente eines bestimmten Themas freuen. Beginnend mit Platz 25 geht es im Ranking lustig und unterhaltsam bis zur Nummer eins. Dabei lässt Sonja Zietlow die Ereignisse noch einmal Revue passieren. Und am Ende jeder Show kommt Spannung auf, wenn es heißt: Wer belegt den ersten Platz? - abgefahrensten Wege, das Leben neu zu leben