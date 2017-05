Turk leidet unter Carlas strengem Regime. Sie verlangt von ihm, während ihrer Schwangerschaft auf Zigaretten und Alkohol zu verzichten. Elliot beobachtet, dass Dr. Cox nach seiner Rückkehr ins Krankenhaus einen unsicheren Eindruck macht. Sie ahnt, was in ihm vorgeht und versucht, ihn zu unterstützen. Das Gespräch verläuft jedoch recht zäh. J.D. meint, sich in einer Zeitschleife zu befindnt. Die Ereignisse der letzten Zeit kommen ihm irgendwie bekannt vor...