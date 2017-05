(a) In Jollywood treibt eine Drachenmama ihr Unwesen. Hildy verwandelt Grim in einen Drachen, um die Dorfbewohner zu erschrecken und Jollywood endlich zu übernehmen. Die Drachenmama hält Grim jedoch für ihr Baby und nimmt ihn mit in ihre Höhle.(b) Hildy benutzt einen Wandel-Schandel-Super-Ring, um sich in verschiedene Tiere zu verwandeln.