Das Duell zwischen dem AS Monaco und Juventus Turin gab es in der Champions League zuletzt 2015 im Viertelfinale: Juve setzte sich nach Hin- und Rückspiel mit einem einzigen Treffer durch: Der heutige Bayernspieler Arturo Vidal erzielte im Hinspiel in Turin per Elfmeter das entscheidende Tor für Juventus. Die Mannschaft von Trainer Allegri scheiterte erst im Finale gegen den FC Barcelona.