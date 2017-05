Die 7Z Heute | ORF 1 | 06:00 - 06:25 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Mehr Termine Inhalt (a) In Jollywood steht das große Musikfestival "Jollypalooza" an, doch die Sängerin des Hauptprogramms hat einen Frosch im Hals und ein neuer Star muss her. Die Königin ist begeistert von Pimpel. Original-Titel: The 7D Untertitel: Pimpel in der Badewanne / Schnickschnack für die Königin Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2014 Regie: Alfred Gimeno Folge: 11 Weitere Empfehlungen