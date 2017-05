Ludwig Peters, der sich in ambulanter psychiatrischer Behandlung befindet, wird nach einem Sturz vom Balkon in die Sachsenklinik eingeliefert. Seiner Tochter Lea gegenüber behauptet er, es sei ein Unfall gewesen, doch Dr. Kaminski ahnt, dass das eine Lüge ist. Er bringt Ludwig dazu, ihm den Suizidversuch zu gestehen. Doch mit diesem Wissen steckt Kaminski nun im Dilemma: Verschweigt er Lea, dass ihr Vater vor dem Leben kapitulieren wollte, oder sagt er ihr die Wahrheit? Die sonst so souveräne Lea leidet zugleich unter dem Schicksal ihres Vaters und wacht nachts an seinem Bett. Plötzlich geht es Ludwig schlechter, sein Herz bleibt stehen. Nach Philipp Brentanos geplatzten Auswanderungsplänen war Sarah Marquardt bereit, ihm einen neuen Vertrag zu geben - zu für ihn unzumutbaren Konditionen. Nun sucht Brentano nach Alternativen und wird ausgerechnet in einer Bar fündig, in der er als Tresenkraft anheuert. Als Klinikleiter Dr. Roland Heilmann davon Wind bekommt, macht er Sarah eine Ansage. Doch die mauert. Schließlich ist Roland dafür verantwortlich, dass der Klinik Gelder fehlen. Wenn er sich beim Gesundheitsdezernenten entschuldigt, wird dieser möglicherweise die fehlenden Finanzen freigeben - und dann könnten sie auch Brentano wieder einstellen ...