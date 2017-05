Stefan und Petra kauften im Jahre 2007 ein fast 100 Jahre altes Haus. An dem Gebäude gab es jede Menge zu tun. Neben seinem Job fing der dreifache Vater an, das Haus zu renovieren. Doch er konnte seine Arbeit nicht zu Ende führen. Mutter Petra wünscht sich vor allem für die Kinder bessere Wohnbedingungen, um ihnen einen sorgenfreien Start in ihr eigenes Leben bieten zu können.