Der WTTC Rennkalender hält auch in der neuen Saison einige spannende Rennen bereit. Vom 28. bis 30. April geht es weiter mit dem Rennen in Monza (ITA). Die Motorsport-Rennstrecke "Autodromo Nazionale Monza" befindet sich im Königlichen Park von Monza und besitzt eine Streckenlänge von 5,793 km. Die deutschen WTCC-Fans haben das Rennen in Monza in guter Erinnerung. 2005 gewann der Deutsche Dirk Müller das erste WTCC-Event der neuen Ära, indem er bei beiden Rennen siegte. Zuletzt fand das Rennen im Jahr 2013 statt. Damals gewann Yvan Muller (FRA) beide Rennen. Seit diesem Jahr ist das Rennen wieder Teil des WTTC Rennkalender. Auch im dieser Saison wird es das Teamzeitfahren MAC3 (Manufacturers against the clock) geben. Angelehnt an das Mannschaftszeitfahren im Radsport gehen bei MAC3 pro Team drei Fahrer an den Start, die alle die Ziellinie nach zwei gefahrenen Runden überqueren müssen, damit die Gesamtzeit gewertet werden kann.