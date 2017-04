WTCC All Access - Das Magazin zur Tourenwagen-WM Morgen | Eurosport | 22:30 - 23:00 Uhr | Tourenwagen Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt WTCC All Access bietet den Motorsportfans den exklusiven Blick hinter die Kulissen der einzigen WM für Tourenwagen. Hier kann man den Mechanikern in der Box über die Schulter schauen, es gibt aktuelle Interviews mit Fahrern, Teamleitern und anderen Beteiligten. Dazu kommen Zusammenfassungen und Analysen der Geschehnisse des letzten Rennens sowie der Ausblick auf die nächste Station. Laufzeit: 30 Minuten Genre: Tourenwagen Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets