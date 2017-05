Tin Man - Die fantastische Reise nach Oz Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:10 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Die Kellnerin DG gerät in das Abenteuer ihres Lebens: Als sie von einem Wirbelsturm erfasst wird, findet sie sich plötzlich in einer ganz neuen Welt wieder - mit fliegenden Roboteraffen und dreiäugigen Zwergen. Schnell stellt sich heraus, dass die böse Königin Azkadellia die Wunderwelt namens Oz zu zerstören droht. DG will dem Treiben ein Ende setzen und das Wunderland retten. Original-Titel: Tin Man Laufzeit: 115 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA 2007 Regie: Nick Willing FSK: 12 Schauspieler: DG Zooey Deschanel Glitch Alan Cumming Wyatt Cain Neal McDonough Azkadellia Kathleen Robertson Raw Raoul Trujillo Zero Callum Keith Rennie