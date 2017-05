The Story of my Life - Fabian Hambüchen & Marcia Ev Heute | VOX | 20:15 - 21:15 Uhr | Talkshow Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? Original-Titel: The Story of my Life Laufzeit: 60 Minuten Genre: Talkshow, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets