Es ist Talulas großer Tag: Den nächsten Patienten übernimmt sie ganz allein. "Hoffentlich kommt keine langweilige Grippe." Das Glück ist ihr hold. Weltenbummler Ingo Janssen weist alle Symptome einer seltenen Tropenkrankheit auf. Während Talula ihn fachmännisch isoliert und sich von seinen Abenteuern in den Bann ziehen lässt, ist Dr. Behring der rätselhaften Tropenkrankheit des Patienten auf der Spur. Von ihrem exotischen Fall vollkommen eingenommen, bemerkt Talula nicht, in welche beklemmende Situation Betty gerät. Die junge Karla taucht wieder im Krankenhaus auf und stellt heimlich Tamás Tochter Lily im Schwesternzimmer ab. "Sie ist bei Ihnen besser aufgehoben" steht auf dem kleinen Zettel, den Betty im Tragekorb findet. Karla ist spurlos verschwunden. Lizzy steht, wenn auch widerwillig, ihrer Freundin bei der Kindesbetreuung zur Seite. So kann Betty sich auch noch um den verunglückten Oliver Kramer kümmern, dessen Angaben zu seinen Verletzungen die eine oder andere Ungereimtheit aufweisen. Ist er der Dieb und Unfallflüchtige, den die Polizei im Krankenhaus sucht?