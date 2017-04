Drehbuchautor David Sumner (James Marsden) und seine Ehefrau, Schauspielerin Amy (Kate Bosworth), leben als weltgewandte Stadtmenschen in Los Angeles. Nach dem Tod von Amys Vater beschliesst das Paar, der Grossstadt den Rücken zu kehren und in ihre alte Heimatstadt, ins idyllisch gelegene Blackwater im Süden Mississippis zu ziehen. Jeder kennt hier jeden, und jeder weiss hier viel über den anderen. Wöchentlicher Höhepunkt im provinziellen Städtchen ist das Footballspiel am Freitagabend. Die zunächst perfekt scheinende Idylle bekommt Risse, als Amys Exfreund, der Handwerker Charlie Venner (Alexander Skarsgård), Davids attraktiver Ehefrau nachzustellen beginnen. Während Charlie und seine Kollegen das Dach der Sumners reparieren, lässt der Handwerkertrupp keine Gelegenheit aus, den an einem Drehbuch feilenden David zu hänseln. Gleichzeitig lassen sie ihn - den angeblich verweichlichten Städter - ihre ganze Verachtung spüren. Später laden sie den arglosen David zu einer Jagdpartie ein. Während seiner Abwesenheit wird Amy nicht nur von Charlie, sondern auch von dessen Kumpan Norman (Rhys Coiro) vergewaltigt. Als der von den anderen in der Wildnis zurückgelassene David schliesslich spät nach Hause kommt, verschweigt ihm Amy das Geschehene. Die Situation gerät schliesslich vollends ausser Kontrolle, als an einem Freitagabend nach dem Footballspiel die Tochter des früherem Football-Coaches Tom Heddon (James Woods) vermisst wird. Ihre Leiche ist schnell gefunden. Ebenso schnell ist der geistig behinderte Jeremy Niles (Dominic Purcell) als Mörder identifiziert. Schwer verletzt kann sich Niles ins Haus der Sumners flüchten. Als sich vor dem Anwesen ein Lynchmob sammelt und von den Sumners ultimativ die Herausgabe verlangt, weigert sich David. Alles läuft auf eine gewaltsame Konfrontation heraus.