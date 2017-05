(a) In Jollywood steht das große Musikfestival "Jollypalooza" an, doch die Sängerin des Hauptprogramms hat einen Frosch im Hals und ein neuer Star muss her. Die Königin ist begeistert von Pimpels Gesangskünsten und möchte ihn verpflichten. (b) Die Zwerge bringen der Könign die Perle der Weisheit mit und die Königin ist höchsterfreut, dass sie neuen Schnickschnack für ihr Schnickschnackzimmer hat. Die Perle hat große Zauberkräfte und beantwortet demjenigen der sie öffnen kann eine Frage. Das kommt wie gerufen für Hildy, die an einem Preisrätsel teilnehmen will, aber die Antwort nicht weiß.