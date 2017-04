Portsmouth, 1787: Der Segler "Bounty" läuft mit Kurs auf Tahiti aus. Im Auftrag der britischen Krone soll Kapitän Bligh Affenbrotbaum-Setzlinge zu den karibischen Kolonien bringen, damit sie dort zur Nahrungsgewinnung angepflanzt werden können. Bligh führt sein Schiff mit eiserner Strenge. Dadurch macht er sich den Ersten Offizier Fletcher Christian zum Gegner. Die Besatzung ist entsetzt über Blighs unvernünftigen Versuch, inmitten der Winterstürme das Kap Hoorn zu umsegeln. Nach Wochen vergeblicher Anstrengungen, die einem Matrosen das Leben kosten, muss er umkehren. Nun muss er doch die längere Passage nach Osten nehmen, um das Kap der Guten Hoffnung. Bligh will keine weitere Zeit durch Proviantaufnahme an Land verlieren und setzt stattdessen die Crew auf halbe Ration. In der Mannschaft rumort es ... Die Spannung löst sich erst nach der Ankunft im paradiesischen Tahiti. Häuptling Hitihiti bereitet den Seeleuten einen festlichen Empfang. Sie genießen das süße Leben und lassen sich von den Inselfrauen verwöhnen. Fletcher Christian verliebt sich in die Häuptlings-Tochter Maimiti. Der Maat John Mills versucht zu desertieren und wird auf der "Bounty" eingekerkert. Auf der Weiterfahrt nach Jamaika lässt Bligh die kostbaren Affenbrotbaum-Setzlinge so bewässern, dass die Wasservorräte für die Mannschaft nicht reichen. Schließlich werden Christian und Mills die Anführer einer Meuterei. Sie setzen Bligh und seine Gefolgsleute in einem Boot aus, holen auf Tahiti ihre Geliebten und Proviant an Bord und fliehen vor der drohenden Vergeltung durch die königliche Marine zu der entlegenen Insel Pitcairn. Dort kommt es zu einem tragischen Konflikt zwischen John Mills und Fletcher Christian ...