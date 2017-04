Ein Löwenrudel am Boden. Sein Oberhaupt, das mächtige Männchen "Big John", wurde von Trophäen-Jägern getötet. Nun sind die drei Schwestern Mother, Ani und Kali mit ihren Jungen ganz auf sich allein gestellt in der Busanga-Ebene im Norden des sambischen Kafue-Nationalparks. Schultertief versinken die Löwinnen im Sumpf. In diesem Umfeld ist es ihnen schier unmöglich zu jagen und gleichzeitig den Nachwuchs zu beschützen. Überall lauern Tiere, die einem kleinen, unachtsamen Löwen schnell den Garaus machen können: Flusspferde, Krokodile. Die Gefahr steigt noch, als sich zwei kraftstrotzende Brüder dem Rudel nähern.