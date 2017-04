Bei dem sympathischen Tarik Demir ist ein bisher unerkanntes Aneurysma rupturiert. Dieser lebensgefährliche Zustand muss sofort in einer OP behoben werden. Dabei wird Niklas Ahrend von Dr. Lea Peters unterstützt. Die Kollegin aus Leipzig bietet ihre Hilfe an, als sie von dem Patienten erfährt. Während des riskanten Eingriffs kümmert Vivienne Kling sich um Tariks Pflegesohn Enrico. Der hat große Angst um seinen Ziehvater und bald wird klar: Der Junge hat Probleme. Während die Ärzte im OP um Tariks Leben kämpfen, versucht Vivi zu Enrico durchzudringen. Was wird aus Vater und Sohn, wenn der Eingriff misslingt? Können Niklas Ahrend und seine Kollegen den Patienten retten? Als die attraktive Sportstudentin Ronja eingeliefert wird, engagiert Ben Ahlbeck sich enorm. Unter Dr. Moreaus Anleitung behandeln sie die Fraktur. Ben baut schnell eine Beziehung zur Patientin auf und spürt eine tiefe Verbundenheit mit ihr. Da hat Dr. Moreau plötzlich eine Idee für Ronjas Behandlung. Die müsste der Oberarzt eigentlich mit seiner Vorgesetzt Dr. Ruhland absprechen - doch er übergeht sie. Das bleibt von Dr. Ruhland nicht lang unbemerkt: Wie wird die Neurochirurgin damit umgehen? Unterdessen arbeitet Julia an ihrer Doktorarbeit. Doch es fällt ihr zunehmen schwer, sich zu konzentrieren. Auch Elias' Tipps und seine Unterstützung bringen nicht den notwendigen Erfolg. Deswegen greift Julia zu einem zweifelhaften Hilfsmittel -