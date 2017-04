Die Journalistin Katja Stern ist entsetzt: Die Spannungen in ihrer Ehe haben zu gesundheitlichen Problemen bei ihrem Sohn Christopher geführt. Auf Anraten der Ärztin fährt sie mit dem Jungen in die Berge. Das hat dramatische Folgen für das Familienleben der Sterns: Denn Katja verliebt sich in einen Landwirt. Entsetzt stellt die erfolgreiche Journalistin Katja Stern fest, dass die Spannungen in ihrer Ehe zu gesundheitlichen Problemen bei ihrem zwölfjährigen Sohn geführt haben. Als Christopher nach einem Asthmaanfall zusammenbricht, nimmt Katja den Rat der Ärztin an und fährt mit dem Jungen in die Berge. Das hat dramatische Folgen für das Familienleben der Sterns: Katja verliebt sich in einen Landwirt. Nun muss sie sich entscheiden, ob sie um ihre neue Liebe kämpfen oder ihrem Sohn zuliebe bei ihrem Mann bleiben soll.