Das Filmteam begab sich für diese Dokumentation in das Herz Baden-Württembergs: die schwäbische Alb. Das besondere an dieser Region ist die Wachholderheide, die durch die Wanderschäferei entstand, denn Schafe mögen keine bitteren Beeren. An den Berghängen des Albtaufs trutzen zahlreiche Burgen, Schlösser und Ruinen, die Tieren ebenso Lebensraum bieten, wie die vielen Wasserfälle und Höhlensysteme. - Die Schwäbische Alb