Herr Paschulke nimmt für Fritz ein Paket mit alten Kinderbüchern an. Beim unerlaubten Auspacken zerfällt dem neugierigen Nachbarn ausgerechnet Fritz' ehemalige Lieblingslektüre. Fritz ist stinksauer. Aber er versucht alles, um das wertvolle Stück wieder in einen lesbaren Zustand zu bringen. Helfen kann nur noch ein Buchbinder. Bei ihm taucht Fritz ein in die geheimnisvolle Welt der Papiere und Buchstaben, des Bindens und Druckens.