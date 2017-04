Die Kommissare Hannah Zeiler und Micha Oberländer werden zu einem Naturschutzgebiet am See gerufen, an dem eine traditionelle Brautentführung mit einem Mord endete. Die Tote war in einer Gruppe Tierschützer aktiv, die sich mit den Bodensee-Fischern einen erbitterten Kampf lieferte. Während ihrer Ermittlungen kommen die Kommissare einem jungen Mann auf die Spur, der sehr in das Opfer verliebt war.