Am Wildbach bahnt sich ein Drama an, als Lukas, Emilies Sohn, gemeinsam mit seinen Freunden Peter und Tommi einen Damm baut. Tommi, der Kleinste, versucht, Lukas und Peter zu überzeugen, nach Hause zu gehen. Die aber denken nicht daran und so folgt ihnen Tommi über die glitschigen Steine im reißenden Gebirgsbach. Plötzlich verliert er den Halt und wird von dem eiskalten Wasser mitgerissen.