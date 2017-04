Die FIA European Touring Car Cup 2017 startet in eine neue Saison. Das erste Saisonrennen findet in Monza (ITA) vom 28. bis 30. April statt. Zeitgleich wird auf der Motorsport-Rennstrecke "Autodromo Nazionale Monza" das WTCC-Rennen ausgetragen. Die nächsten Stationen auf dem ETCC Rennkalender führen die Fahrer quer durch Europa. Unter den acht Rennen freuen sich die deutschen ETCC-Fans besonders auf das Rennen auf der Nürburgring Nordschleife vom 25. bis 27. Mai. 2016 sicherten sich Kris Richard (SUI) in der Super 2000 Klasse und Niklas Mackschin (GER) in der Super 1600 Klasse den Gesamtsieg.