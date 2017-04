Ted Crawford findet heraus, dass ihn seine wesentlich jüngere Frau Jennifer mit dem Polizisten Rob Nunally betrügt. Um Rache zu nehmen, plant er das perfekte Verbrechen: Kurz nachdem er seine Frau mit ihren außerehelichen Eskapaden konfrontiert hat, schießt er ihr in den Kopf. Anstatt zu flüchten, benachrichtigt Crawford selbst die Polizei und berichtet von einer Entführung. Wie geplant erscheint Nunally als Spezialist am Tatort. Zunächst ahnt er nicht, dass es sich bei dem Opfer um seine Geliebte handelt. Doch Tom Crawford lenkt die Geschehnisse derart geschickt, dass er die Möglichkeit hat, mit Nunally alleine zu sprechen. In diesem Gespräch gesteht er den Schuss auf seine Frau und sein Wissen über die Affäre der beiden, woraufhin er von Nunally verhaftet wird. Jennifer überlebt knapp und liegt seit dem Schuss mit irreparablen Kopfverletzungen im Koma. Staatsanwalt Willy Beachum wird von seinem Chef mit dem Fall beauftragt und sieht diesen als Routine und schnell abgehandelt an. Der Prozess belehrt ihn jedoch eines Besseren: Tom Crawford besteht darauf, sich selbst zu verteidigen und das, wie es scheint, mit vollem Erfolg. Während der Zeugenbefragung von Nunally enthüllt Crawford zum richtigen Zeitpunkt die Affäre zwischen ihm und seiner Frau, womit Beachum seinen Hauptbelastungszeugen verliert. Zudem ist die Mordwaffe unauffindbar und auch weitere belastende Beweise kann der junge Staatsanwalt nicht vorbringen. Im Laufe des Prozesses liefern sich Crawford und Beachum einen erbarmungslosen Schlagabtausch, an dessen Ende einer von ihnen als Verlierer das Feld räumen muss...