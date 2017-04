Am Tag der Bürgermeisterwahl wird Hermann erschlagen hinter dem Gasthof Aubach gefunden. In der Hand hält er einen ausgefüllten Stimmzettel, daher wird zunächst ein politisches Motiv vermutet. Die Nachforschungen bringen Sophie in das Umfeld des Männergesangsvereins, doch sie kommt nicht voran. Dann findet sie heraus, dass Hermanns vermeintlicher Bruder Pit eigentlich dessen Lebenspartner war.