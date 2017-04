Die Simpsons - Der Film Heute | Pro7 | 20:15 - 21:55 Uhr | TV-Zeichentrickfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Springfield ist ohnehin keine Hochburg der Umweltschützer, doch dann sorgt Homer auch noch für eine Riesensauerei. Die Regierung hat genug gesehen, um die Stadt unter einer gigantischen Glasglocke einzuschließen. Die Bürger der Stadt sind nun wütend auf die Simpsons, so dass die Familie nach Alaska flieht, wo Homer über seine Fehler nachdenkt. Original-Titel: The Simpsons : the Movie Laufzeit: 100 Minuten Genre: TV-Zeichentrickfilm, USA 2007 Regie: David Silverman FSK: 6 Schauspieler: Sandra Schwittau Peter Musäus Dan Castellaneta Julie Kavner Anke Engelke Donald Arthur