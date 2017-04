Wiederholungstäter oder Opfer? Seelendoktor Wendelin Winter (Fritz Wepper) will einen Frauenmörder rehabilitieren, als dieser erneut unter Mordverdacht gerät. Doch der Preis dafür ist hoch. Sollte sich der Hobbyermittler irren, könnte seine Tochter dessen nächstes Opfer werden. Ein nervenzerreißendes Katz- und Maus-Spiel beginnt - wendungsreich, überraschend und spannender denn je! Dreizehn Jahre hat Josef Stürzelmeyer wegen Mordes abgesessen. Gerade als sich sein Leben wieder zu normalisieren scheint, steht er erneut am Abgrund. Seine Freundin wurde erschlagen und alles deutet auf ihn als Täter hin. Der Einzige, der an seine Unschuld glaubt, ist der Psychiater Wendelin Winter. Mit seiner Hilfe gelingt es Stürzelmeyer, unterzutauchen. Doch nicht nur Kommissar Becker ist ihm dicht auf den Fersen, auch Winters Tochter Alexandra hält Stürzelmeyer für brandgefährlich. Tatsächlich entwickelt sich Winters Schützling alsbald zur tickenden Zeitbombe.