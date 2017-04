Dahoam is Dahoam Morgen | Bayern | 06:00 - 06:30 Uhr | Heimatserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Angestachelt von der Lansinger Dorfjugend beschließen die älteren Herren, den Emmersrieder Maibaum zu stehlen. Noch wissen sie nicht, dass auch die Wangener Dorfbewohner in Spitzbuben-Laune sind. Untertitel: Dei Baum is mei Baum Laufzeit: 30 Minuten Genre: Heimatserie, D 2017 Regie: Julian Plica Folge: 1901 Schauspieler: Annalena Brunner Heidrun Gärtner Rosi Brunner Brigitte Walbrun Theresa Brunner Ursula Erber Gregor Brunner Holger Matthias Wilhelm Florian Brunner Tommy Schwimmer Veronika Brunner Senta Auth Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets