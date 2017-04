Betty behandelt Behring wie ein rohes Ei, seit sie vom tragischen Tod seiner Tochter erfahren hat. Helena behandelt derweil Maria Rosicki, die unter seltsamen Lähmungserscheinungen leidet. Dr. Behring kümmert sich liebevoll um Marias Tochter Jana, doch Betty befürchtet, dass Behring dadurch schmerzvoll an seine eigene Tochter erinnert wird und beäugt die Situation kritisch. Plötzlich bricht Jana zusammen. Auch der Zustand von Maria Rosicki verschlimmert sich weiter. Sie muss aufgrund einer Atemlähmung ins Intensivzimmer verlegt werden. Bei der Untersuchung von Jana stellen Helena und Behring fest, dass das kleine Mädchen unter den gleichen Symptomen wie ihre Mutter leidet. Sie suchen gemeinsam mit Prof. Wehmann, der auf der Station "hospitiert", nach der Ursache. Zudem erfährt Betty, dass Behring Helena vom Tod seiner Tochter erzählt hatte und fragt sich, warum er Helena eingeweiht hat, während er mit ihr nie über die Vergangenheit gesprochen hat. Lizzy bekommt es unterdessen mit dem Unternehmer Horst Schwadke zu tun, der seine Angestellte Sandra Erhard mit einer Platzwunde am Kopf in die Klinik begleitet. Der Unfall geschah zum ungünstigsten Zeitpunkt, da die beiden auf dem Weg zu einem Meeting waren, das das Unternehmen retten sollte. Lizzy fällt auf, dass Schwadke unter starkem Stress steht, doch er weigert sich, sich von Lewandowski untersuchen zu lassen. Lizzy sucht nach einem anderen Arzt und findet Hilfe bei Prof. Wehmann. Keine Minute zu früh, denn Schwadke bricht mit einem Herzinfarkt zusammen. Wanda lässt sich von Safi einen Kühlschrank besorgen, doch sie vergrault ihn mit ihren Annäherungsversuchen. Als sie Betty telefonisch nicht erreichen kann, verletzt sie sich beim Versuch, das schwere Gerät selbst zu bewegen.