Hercules wird als Sohn des Gottes Zeus und einer Sterblichen geboren, doch Zeus' Ehefrau Hera akzeptiert den Jungen nicht. Im Mannesalter erklärt sich der Halbgott deshalb dazu bereit, 12 gefährliche Aufgaben zu bestreiten, um sie zufrieden zu stellen. Auf seiner Reise durch das Land wird er von der Königstochter Ergenia aufgesucht, die um Hilfe für das Reich ihres Vaters bittet. Hercules und seinen Gefährten wird ein guter Lohn versprochen und so machen sie sich auf den Weg zu König Cotys nach Thrakien. Nachdem sie die Armee des Königs ausgebildet haben, ziehen sie zusammen in die Schlacht gegen den Tyrannen Rhesus, aus der sie als Sieger hervorgehen. Doch dann muss Hercules erfahren, dass er für die falsche Seite gekämpft hat. Als Cotys das merkt, lässt er den Helden und seine Gefährten in den Kerker sperren, wo Hercules von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Er kann sich aus seinen Fesseln befreien und lehnt sich gegen Cotys und dessen Armee auf.