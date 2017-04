Der Komet Kopernikus fliegt in unmittelbarer Nähe an der Erde vorbei. Der Wissenschaftler Dr. James Mayfield warnt davor, dass der Komet eventuell aus seiner Bahn geraten könnte. Doch er wird nicht ernst genommen. Schließlich löst sich ein Teil des Kometen und stürzt auf die Erde. Die Folgen sind verheerend: Alle Menschen die sich in unmittelbarer Nähe zu elektrischen Geräten befinden werden durch elektromagnetische Wellen getötet. Der Einschlag hat das Magnetfeld der Erde aus dem Gleichgewicht gebracht und die Pole drohen sich zu vertauschen, was das Ende der Menschheit bedeuten würde. Dr. Mayfield erkennt dies als einer der Ersten und versucht die Regierung zu warnen und zum Handeln zu bewegen. Doch selbst die verheerenden Erdbeben, die plötzlich stattfinden, bringen die Verantwortlichen nicht dazu ihm zu glauben. Erst als weitere elektromagnetische Wellen entstehen und weitere Opfer fordern, wird der Wissenschaftler ernst genommen. Dr. Mayfield findet heraus, dass die einzige Lösung eine atomare Sprengung im Marianengraben ist. Mit einem alten russischen U-Boot macht er sich zusammen mit seinem Vater und freiwilligen russischen Soldaten auf den Weg zum Grund des Meeres. Alle wissen, dass sie der Detonationswelle der Explosion nicht entkommen können