Die Ringstraße umgibt wie ein schützender Mantel die Innenstadt der österreichischen Bundeshauptstadt. Häufig wird sie als Prachtboulevard bezeichnet und ihre 5,2 km Länge stellen eine eigene Welt dar. Kaiser Franz Josef ordnete am 20. Dezember 1857 die Schleifung der Stadtmauer an, welche bis dahin die Innenstadt in ein Korsett zwängte um stattdessen eine prachtvolle Straße erbauen zu lassen.