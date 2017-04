Asterix in Amerika Heute | Super RTL | 20:15 - 21:50 Uhr | TV-Zeichentrickfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Cäsar will den Widerstand der Gallier endgültig brechen. Er entführt Druide Miraculix, um ihn am Ende der Welt über den Rand der Erdscheibe zu schubsen. Asterix und Obelix folgen den Kidnappern - und entdecken Amerika. Laufzeit: 95 Minuten Genre: TV-Zeichentrickfilm, F, D, E 1994 Regie: Gerhard Hahn Schauspieler: Astérix Roger Carel Obélix Pierre Tornade Panoramix Henri Labussière Abraracourcix François Chaix Assurancetourix Michel Tugot-Doris Ordralfabétix Jean Dautremay