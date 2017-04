Haben Sie das von den Morgans gehört? Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:20 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Paul und Meryl lieben das Großstadtleben in New York. Nachdem Meryl Paul betrogen hat, wollen sie sich jedoch gerade trennen, als sie gemeinsam einen Mord beobachten. Eh sie sich versehen, landen sie im Zeugenschutzprogramm in der tiefsten Provinz. Dort versuchen die beiden Streitlustigen perfekte Landeier zu werden. Original-Titel: Did You Hear About the Morgans ? Laufzeit: 125 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 2010 Regie: Marc Lawrence FSK: 6 Schauspieler: Paul Morgan Hugh Grant Meryl Morgan Sarah Jessica Parker Clay Wheeler Sam Elliott Emma Wheeler Mary Steenburgen Adam Feller Jesse Liebman Jackie Drake Elisabeth Moss Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets