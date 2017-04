Die Jugendlichen Henning und Philip halten sich nachts in der Baracke einer Kiesgrube in Mysen auf. Sie sind dort, um ihre Gefühle füreinander zu erkunden, als plötzlich draußen ein Auto hält. Vier Männer werden vor ihren Augen erschossen. Der Mörder entdeckt Philip in der Baracke, jedoch Henning gelingt es, ihn von hinten mit einer Pfanne niederzuschlagen. Sie fliehen mit seiner Pistole und entsorgen die Waffe anschließend im Fluss. Sie beschließen, niemandem von dem Erlebten zu erzählen. Besonders Henning möchte nicht, dass jemand von ihrem Aufenthalt in der Baracke erfährt. Am nächsten Tag werden die vier toten Männer in der Kiesgrube gefunden. Philips Ziehmutter Helen ist die lokale Polizeichefin der norwegischen Provinzstadt Mysen und wird mit der Leitung der Ermittlungen beauftragt. Schon am selben Tag kommen Beamte einer Sondereinheit aus Oslo, Lars und seine Assistentin Camilla, an den Tatort. Die beiden wissen mehr über die Umstände der Morde, als sie zugeben. Einer der Getöteten war ihr Kontaktmann, der in einer kriminellen Motorradszene für die Polizei in Oslo ermittelt hat. Die anderen drei Toten sind Mitglieder der Rockergruppe Ferrymen. Schließlich gesteht Camilla Helen, dass sie den getöteten Kontaktmann Christer näher kannte. Er habe ihr vor der Tat telefonisch mitgeteilt, dass er und die Ferrymen jemanden im Kofferraum hätten. Diese sei aber nicht unter den Opfern. Also gibt es einen Überlebenden. Beim Durchgehen des Vermisstenregisters findet Helen heraus, dass die 15jährige Zana, die Tochter von dem Z Gang Boss Hamid Milonkovic, vermisst wird.