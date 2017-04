Der Mensch profitiert vom Wald gesundheitlich und ökonomisch. Aber wie behandelt er die überlebenswichtige Ressource? Wie geht es dem Wald? Wie gesund, wie krank ist er? Gert Scobel geht diesen Fragen mit seinen Gästen - dem Biologen Professor Dr. Hansjörg Küster und Knut Sturm, Forstleiter des Lübecker Stadtwaldes - nach und stellt wissenschaftliche Lösungsansätze vor. Alle drei bis vier Sekunden vernichten wir Urwald in der Größe eines Fußballfeldes. Ganz so schlimm scheint es in den heimischen Wäldern nicht zu sein. Doch was wir als Wald verstehen, ist meist nichts anderes als eine Baum-Monokultur. Um unsere Wälder ist es schlecht bestellt. Dabei brauchen wir die Wälder zum Überleben. Neben den Weltmeeren sind sie die artenreichsten und wertvollsten Lebensräume der Erde. Nach den Ozeanen haben sie den größten Einfluss auf das globale Klima. Sie sind wichtige Kohlendioxidspeicher und Sauerstoffproduzenten. Das komplexe Ökosystem ist durch zahlreiche Eingriffe des Menschen aus der Balance geraten. Klimawandel, Umweltverschmutzung und intensive industrielle Nutzung setzen dem Wald weltweit zu. Seine Regenerationsfähigkeit nimmt ab, die Artenvielfalt geht zurück. Hansjörg Küster, Experte für die Geschichte des Waldes und Waldwirtschaft, ist Professor für Pflanzenökologie an der Universität Hannover. Der Förster Knut Sturm aus Lübeck ist Experte für ökologische Umweltsicherung, Planung, Bewirtschaftung von Wäldern und Waldschutzgebieten. Außerdem ist er Berater für Entwicklung und Umsetzung naturnaher Waldbewirtschaftungs- und Planungskonzepte weltweit.