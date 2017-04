Bei Johannes B. Kerner geht es wieder um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um den Titel zu erringen. Als Experten sind unter anderen dabei: der Comedian Guido Cantz in der Kategorie "Film und Fernsehen" und Marcel Reif in seinem Fachbereich "Sport". In dieser Runde werden die Kandidaten für das große Samstags-Finale um 100 000 Euro gesucht.