Andi Schweiger, Frank Oehler und Nils Egtermeyer haben in dieser Folge eine Mission in Österreich. Der traditionsreiche "Berggasthof Zierer" müsste aufgrund seiner fantastischen Lage in den Bergen der Steiermark eigentlich ein echter Magnet sein, leidet jedoch an einem akuten Gästemangel und einigen finanziellen Problemen. Können die drei Kochprofis den alteingesessenen Familienbetrieb wieder auf Vordermann bringen und die Stimmung im Haus ansteigen lassen?