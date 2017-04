Archäologin Karen ahnt nicht, was für einen Fund sie in den Händen hält: Der antike Schlüssel kann die Tür zum Kerker des Leibhaftigen öffnen. Bevor die junge Frau den Schlüssel ausprobiert, bekommt sie Schützenhilfe in Gestalt des Tempelritters Lukas. Und der weiß genau, welchen Horror das Artefakt über die Menscheit bringen kann...