Ein mysteriöser Giftgas-Einsatz in einem Stadtviertel von Kairo beschäftigt das Team der Spezialermittler. Bei dem Vorfall sind der US-Bürger Malik Said und ein Einheimischer ums Leben gekommen. Jack und seine Kollegen müssen sich in Ägypten zunächst einmal mit der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Behörden herumschlagen. Der zuständige Minister persönlich scheint die Untersuchungen der Amerikaner ausbremsen zu wollen. Doch langsam formt sich ein Bild, das Licht ins Dunkel bringen könnte...