Bettys Diagnose Heute | Schweiz 1 | 14:20 - 15:10 Uhr | Krankenhausserie Infos

Mehr Termine Inhalt Betty ist glücklich. Das Leben mit ihrem Freund, dem Rockmusiker Tamás ist abwechslungsreich und unbeschwert. Klar könnte man nach acht Jahren Beziehung langsam an eine Familie denken, aber drängen will sie Tamás auf keinen Fall. Noch macht das Leben auch ohne Kinder Spaß. Der Job läuft glatt, auch wenn man sich über den einen oder anderen renitenten Patienten ärgern muss. Lukas Hardenberg und seine Arztfrau Odalis machen dem Klinikpersonal das Leben schwer. Obwohl Bettys Kollegin Lizzy anfänglich Feuer und Flamme für den gutaussehenden Manager mit Herzproblemen ist, überlässt sie schnell das Feld ihrer Freundin und Kollegin Betty. Hardenberg, offensichtlich tablettenabhängig, scheint beratungsresistent zu sein. Erst als Betty seiner Frau Odalis auf den privaten Zahn fühlt, wandelt sich das Bild des erfolgreichen Paares. Während Talula sich mit der Arroganz einer Patientin und ehemaligen Schulkameradin konfrontiert sieht, versucht Betty weiter erfolglos den Vater von Karlas Baby Lilli zu erreichen. Zufällig auf der Neugeborenen-Station, traut Betty ihren Augen nicht: Ist es tatsächlich Tamás, der unbeholfen bei Karlas Baby einen Speichelabstrich macht? Für Betty bricht eine Welt zusammen. Untertitel: In den Rücken geschossen Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krankenhausserie, D 2014 Regie: Matthias Kiefersauer Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Bettina "Betty" Dewald Bettina Lamprecht Dr. Marco Behring Maximilian Grill Lizzy Riedmüller Theresa Underberg Talula Pfeifer Carolin Walter Tobias Lewandowski Eric Klotzsch Mechthild Puhl Sybille J. Schedwill