Die Zwerge Chef, Hatschi, Seppl, Pimpel, Schlafmütz, Brummbär und Happy sind die 7Z. Sie leben in Jollywood, wo die Königin Höchstangenehm herrscht. Die 7Z sind die Truppe, die hier nach dem Rechten sieht und dür Schutz sorgt - und das ist auch notwendig, denn Hildy und Grim Düsterlich sowie ihre Kumpane Sir Jaulviel und Lord Steifgesäß wollen die Macht in dem Königreich an sich reißen. Doch in den 7Z haben sie tapfere Gegner gefunden.