Mehr Termine Inhalt Ein gemeiner Oger hat einen der Juwelen der Gründungsväter von Jollywood geklaut. Das kann Opa Brummbär nicht auf sich sitzen lassen, so macht er sich gemeinsam mit Opa Happy, Brummbär und Happy auf den Weg in den tiefen Wald um den Oger zu finden. Original-Titel: The 7D Untertitel: Großväter auf geheimer Mission / Die Schönste im ganzen Land Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2014 Regie: Charles Visser Folge: 17