Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 13:50 - 14:15 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Elliott braucht Schützenhilfe von ihrer Mutter. Sie versteht nicht, was in Keith vorgeht. Turk und Cox liefern sich einen Konkurrenzkampf. Sie wollen sich gegenseitig im "In"-Sein überbieten. Carla gibt J.D.'s alter Bude ein neues Gesicht. Aus seinem ehemaligen Refugium wird ein Zimmer für das Kind! Original-Titel: Scrubs Untertitel: Mein Freund, der Hausmeister Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2006 Regie: John Inwood Folge: 19 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison le docteur Perry Cox John C McGinley Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets