Inhalt Abby und ihr Bruder Ethan haben ihre Eltern verloren. Als Raymond und Eve Goode die beiden bei sich aufnehmen, scheint das eine glückliche Wendung zu sein. Aber die neue Mama macht es ihnen nicht leicht und geht besonders Abby auf die Nerven. Aber erst, als Ethan erkrankt und dringend Hilfe braucht, begreift sie, die die Adoptiveltern sie in dem einsamen Haus am See festhalten. Original-Titel: The Glass House 2 : the Good Mother Laufzeit: 105 Minuten Genre: Thriller, USA 2006 Regie: Steve Antin FSK: 12 Schauspieler: Eve Goode Angie Harmon Raymond Goode Joel Gretsch Abby Snow Jordan Hinson Ethan Snow Bobby Coleman Ben Koch Jason London Diane Cyia Batten