Star Trek: Into Darkness Heute | Pro7 | 20:15 - 22:50 Uhr

Inhalt Nach einem Verstoß gegen die Oberste Direktive der Föderation werden Kirk (Chris Pine, l.) und Spock (Zachary Quinto) strafversetzt. Kurz darauf kommt es in London zu einem vernichtenden Anschlag mit vielen Toten. Bei der Verfolgung des verantwortlichen Terroristen, des genetisch optimierten Superkriegers John Harrison, muss die "Enterprise" in das Gebiet der Klingonen eindringen. Ein interstellarer Krieg droht. Original-Titel: Star Trek Into Darkness Laufzeit: 155 Minuten Genre: , USA 2013 Regie: J.J. Abrams FSK: 12 Schauspieler: Kirk Chris Pine Spock Zachary Quinto Khan Benedict Cumberbatch Scotty Simon Pegg Uhura Zoe Saldana Bones Karl Urban