Der Hobbit: Smaugs Einöde Heute | Pro7 | 20:15 - 23:25 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Auf Hobbit Bilbo und seine kleinwüchsigen Begleiter warten nach dem ersten Teil ihrer aufregenden Reise neue Abenteuer, die die Gefährten auf eine harte Probe stellen werden: Auf der Flucht vor den Orks läuft die Gruppe geradewegs in die Arme des Hautwechslers Beorn, der sich nach einer bärenstarken Begrüßung schließlich als Verbündeter erweist. Danach führt der Weg der Gefährten durch den gefürchteten Düsterwald. Hier lauern jede Menge Gefahren, die Bilbo keine andere Wahl lassen, als die Hilfe eines gewissen Rings in Anspruch zu nehmen. Und schließlich gibt es da ja auch noch Smaug, den zornigen Drachen, der nicht nur eine Nebenrolle spielen wird... Original-Titel: The Hobbit: The Desolation of Smaug Laufzeit: 190 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, NZ 2013 FSK: 12 Schauspieler: Gandalf Sir Ian Murray McKellen Bilbo Martin Freeman Thorin Richard Armitage Tauriel Evangeline Lilly Legolas Orlando Bloom Bofur James Nesbitt Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets